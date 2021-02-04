(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : *رسام اوتوكاد بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبرة فى شركات الألومنيوم لا تقل عن سنتين . *فنى الومنيوم بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنتين . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3-شارع الموسيقار علي اسماعيل - بجوار مستشفي 6 اكتوبر- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082674
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