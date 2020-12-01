مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك والبولسترين بالسعوديه ( الرياض – الخرج – القصيم ) : مندوب مبيعات خبرة بالشروط الأتيه : *السن لا يزيد عن 35 سنه . *خبرة بالمواسير البلاستيك ( البولسترين ) لا تقل عن سنتين . *رخصه قياده . فنى طباعه الوان خبرة بالطباعه على أكياس البلاستيك لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى