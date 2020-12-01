مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك والبولسترين بالسعوديه ( الرياض – الخرج – القصيم

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك والبولسترين بالسعوديه ( الرياض – الخرج – القصيم ) : مندوب مبيعات خبرة بالشروط الأتيه : *السن لا يزيد عن 35 سنه . *خبرة بالمواسير البلاستيك ( البولسترين ) لا تقل عن سنتين . *رخصه قياده . فنى طباعه الوان خبرة بالطباعه على أكياس البلاستيك لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/12/2020
رقم الإعلان: 2074849
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(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه والهايبر ماركت فى السعوديه ( الرياض – الدمام ) مشرف مبيعات كاشف ف.
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24/11/2020
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برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com.
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الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مندوب هايبر بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمواد الغذائيه . خبرة بالمخازن . خبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأربعاء الموافق 25/11/2020 الساعه 3 عصرا بمقر شركه أجاده على العنوان.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه شركات ومصانع فى السعوديه ( الرياض – جده – الدمام – المدينه – - في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعه شركات ومصانع فى السعوديه ( الرياض – جده – الدمام – المدينه –

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعه شركات ومصانع فى السعوديه ( الرياض – جده – الدمام – المدينه – الخبر - .) مندوب مبيعات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأربعاء الموافق 25/11/2020 الساعه 3 عصرا بمقر شركه أجاده على العنوان.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

23/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الدمام – الرياض – الأحساء ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الدمام – الرياض – الأحساء ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الدمام – الرياض – الأحساء ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه :.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الدمام ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الدمام ) : مدير إنتاج وجوده خبرة فى البلاستيك ومتابعه عمليا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
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