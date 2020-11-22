مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الدمام – الرياض – الأحساء ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالبلاستيك أو المنتجات الورقيه . لغه أنجليزيه جيده . حسن المظهر . لبق فى الكلام . رخصه قياده . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى