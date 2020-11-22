(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الدمام – الرياض – الأحساء ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالبلاستيك أو المنتجات الورقيه . لغه أنجليزيه جيده . حسن المظهر . لبق فى الكلام . رخصه قياده . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073443
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