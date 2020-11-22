مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الدمام ) : مدير إنتاج وجوده خبرة فى البلاستيك ومتابعه عمليات الطلبات من مكن النفخ ثم مكن الطباعه والتاكد من حلقات البلاستك وادارة عمليات الجوده والصيانه لا تقل عن 5 سنوات . السن لا يزيدعن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى