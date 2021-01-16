مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
خباز . جزار . **************************************************************************** يلزم لجميع الوظائف خبرة بالمطاعم الانترناشيونال وليس مطاعم الفاست فود . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه English على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ايجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080169
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) : شيف سخن وبارد . مساعد شيف المطبخ ( SOUS CHEF ) يل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) : خباز . جزار . يلزم لجميع الوظائف خبرة بالمطاعم ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) : شيف سخن وبارد . مساعد شيف المطبخ ( SOUS CHEF ) ي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

شيف سخن وبارد . مساعد شيف المطبخ ( SOUS CHEF ) يلزم لجميع الوظائف خبرة بالمطاعم الانترناشيونال وليس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مدير تدريب خبرة بالمطاعم فقط . مدير مطعم . مساعد مدير مطعم . مقدم طعام . يلزم لجميع الوظائف خبرة بال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

خباز . جزار . يلزم لجميع الوظائف خبرة بالمطاعم الانترناشيونال وليس مطاعم الفاست فود . برجاء سرعه ارس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب شيف شيف مشويات لمجموعة مطاعم بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب شيف شيف مشويات لمجموعة مطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف مشويات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة و.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

50 ريال

13/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف جـزار أن يكون لديهم خبره ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

200 ريال

12/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف جـزار أن يكون لديهم خبره ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

200 ريال

6/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى - في الجيزة مصر

مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بمدينة الدوادمى بالسعودية مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف مخب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

6/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *شيف برجر : خبرة سنتين كا شيف برجر . السن لا يزيد .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

31/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب 6 ويتر لمطعم راقي - في الجيزة مصر

مطلوب 6 ويتر لمطعم راقي

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 6 ويتر خبرة لا تقل عن سنتان للعمل لدي مطعم راقي لتقديم الوجب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما لمطعم بمدينة الرياض - في الجيزة مصر

مطلوب معلم شاورما لمطعم بمدينة الرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمطعم فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية * معلم شاورما ترسل السيرة الذاتية يكون عليها .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

200 ريال

9/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى - في الجيزة مصر

مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بمدينة الدوادمى بالسعودية مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف مخب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 ريال

6/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف جـزار أن يكون لديهم خبره ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

200 ريال

6/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager