مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)
|خباز . جزار . **************************************************************************** يلزم لجميع الوظائف خبرة بالمطاعم الانترناشيونال وليس مطاعم الفاست فود . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه English على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080169
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50 ريال
200 ريال
200 ريال
30 ريال
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200 ريال
100 ريال
200 ريال