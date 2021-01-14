مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) : مدير مالى بالشروط الأتيه فقط : *خبرة بالفنادق او المطاعم لا تقل عن 5 سنوات مدير مالى . *خبرة ببرامج ERP * يفضل من لديه ماجيستير . *حاصل على CMA-CFA يلزم لجميع الوظائف خبرة بالمطاعم الانترناشيونال وليس مطاعم الفاست فود . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج