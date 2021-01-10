مطلوب لكبرى مجموعات المطاعم فى السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)
|مدير مالى بالشروط الأتيه فقط : *خبرة بالفنادق او المطاعم لا تقل عن 5 سنوات مدير مالى . *خبرة ببرامج ERP * يفضل من لديه ماجيستير . *حاصل على CMA-CFA يلزم لجميع الوظائف خبرة بالمطاعم الانترناشيونال وليس مطاعم الفاست فود . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079954
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700 ريال
3,000 ريال
3,000 ريال
100 ريال
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