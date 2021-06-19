مطلوب لكبرى شريكات المقاولات ومصانع الخرسانة الجهزة بالمملكة العربيه السعو

مطلوب لكبرى شريكات المقاولات ومصانع الخرسانة الجهزة بالمملكة العربيه السعوديه (مدينة جدة ) : سائقين نقل تقيل / بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن ال 35 سنه . خبرة بسواقة عربيات خلاط الاسمنت. ويحمل رخصة درجه اولي برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى وعلي الواتس فقط (01068885929 ) cv@ejadahr.com