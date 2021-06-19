مطلوب لكبرى شريكات المقاولات ومصانع الخرسانة الجهزة بالمملكة العربيه السعو

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شريكات المقاولات ومصانع الخرسانة الجهزة بالمملكة العربيه السعوديه (مدينة جدة ) : سائقين نقل تقيل / بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن ال 35 سنه . خبرة بسواقة عربيات خلاط الاسمنت. ويحمل رخصة درجه اولي برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى وعلي الواتس فقط (01068885929 ) cv@ejadahr.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارج
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097502
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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