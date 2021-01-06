مطلوب لكبرى شركات ومصانع الحديد بالسعوديه ( جده ) : مدير مالي

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات ومصانع الحديد بالسعوديه ( جده ) : مدير مالى بالشروط الأتيه : *خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مدير مالى . *خبرة فىشركات او مصانع الحديد والصلب . *لغه انجليزيه جيده جدا . السن لا يزيد عن 45 سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف - الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصنع سعد الدين للحلويات
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|- جدة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078891
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900 ريال
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1 ريال
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