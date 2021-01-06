مطلوب لكبرى شركات ومصانع الحديد بالسعوديه ( جده ) : مدير مالي

مطلوب لكبرى شركات ومصانع الحديد بالسعوديه ( جده ) : مدير مالى بالشروط الأتيه : *خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مدير مالى . *خبرة فىشركات او مصانع الحديد والصلب . *لغه انجليزيه جيده جدا . السن لا يزيد عن 45 سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف - الدقى