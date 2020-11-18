مطلوب لكبرى شركات المياه فى السعوديه ( المنطقه الشرقيه ):

(فرصة عمل)
|سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان التالى : 3 شارع الموسيقار على إسماعيل بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 برجاء الحضور بالسيرة الذاتيه وارتداء الكمامه . مندوب مبيعات او سائق بالشروط الأتيه : * السن لا يزيد عن 35 سنه . * خبرة عامه فى مجال المبيعات لا تقل عن سنتين . * رخصه قياده رخصه أولى - ثانيه - ثالثه - خاصه ولكن بشرط معرفه قياده سيارات الديانا . برجاء سرعه إرسال رقم الواتس 01010766992 أو الأيميل tec@ejadahr.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مياه نقي
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|- الخبر الاحساء
الحدود الشمالية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073051
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3,200 ريال
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3,100 ريال
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