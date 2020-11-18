مطلوب لكبرى شركات المياه فى السعوديه ( المنطقه الشرقيه ):

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان التالى : 3 شارع الموسيقار على إسماعيل بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 برجاء الحضور بالسيرة الذاتيه وارتداء الكمامه . مندوب مبيعات او سائق بالشروط الأتيه : * السن لا يزيد عن 35 سنه . * خبرة عامه فى مجال المبيعات لا تقل عن سنتين . * رخصه قياده رخصه أولى - ثانيه - ثالثه - خاصه ولكن بشرط معرفه قياده سيارات الديانا . برجاء سرعه إرسال رقم الواتس 01010766992 أو الأيميل tec@ejadahr.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مياه نقي
التليفون: 01010766992

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العنوان: - الخبر الاحساء
الحدود الشمالية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2073051
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شراء الأثاث المستعمل بمكه

شراء الأثاث المستعمل بمكه

(للشراء (مطلوب))

نشتري الاثاث والعفش المستعمل والأجهزه الكهربائيه بمكه 0555819677 نشتري معدات المطاعم والمقاهي الكوفي.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: البصمة بالوجه _ أكسس كنترول

البصمة بالوجه _ أكسس كنترول

(للبيع)

مميزات جهاز الأكسس كنترول * يتيح الجهاز البصمة بالوجه * كما يمكنه التعرف على حرارة الجسم من بعد يصل .
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

18/11/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه

طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

نقدم لكم مجموعه متنوعه من طابعات ID (الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع) سهولة تامة في تغي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: جواجز افراد

جواجز افراد

(للبيع)

عرض خاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار لدينا فروعنا (الري.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

(للبيع)

لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات العرض : 1_جهاز كاشي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: عرض نقاط بيع السوبر ماركت مضاف اليه 20 الف صنف

عرض نقاط بيع السوبر ماركت مضاف اليه 20 الف صنف

(للبيع)

عرض خاص كاشير السوبر ماركت تخفيضات و جودة 1_ كمبيوتر مكتبى عالى الجودة ( لينوفو ) 2_برنامج السوبر .

3,200 ريال

18/11/2020
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صورة الاعلان: قارئ حراري يدوي Hikvision لكشف الكورونا بسعر حصري

قارئ حراري يدوي Hikvision لكشف الكورونا بسعر حصري

(للبيع)

متوفر الأن جهاز قياس الحرارة اليدوي من شركة هيك فيجن مميزات الجهاز : 1- دقة متناهية في قياس درجات حر.

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

كاشف المعادن اليدوي وكاشف الجوالات جهاز كشف الجوالات المغلقة والمفتوحة والذي يعمل من خلال تمرير الج.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: ترمومتر قياس حرارة

ترمومتر قياس حرارة

(للبيع)

متوفرلدينا تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي عن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: برنامج مطاعم كوفي شوب ديوانية مقهى عرض حصري

برنامج مطاعم كوفي شوب ديوانية مقهى عرض حصري

(للبيع)

نقدم عرض حصري علي جميع لوازم (أدوات) إدارة المطاعم و الكوفي شوب العرض يتكون من : * برنامج المطاعم أ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

3,100 ريال

17/11/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

17/11/2020
صورة الاعلان: تخفيضات على كاشير السوبر ماركت

تخفيضات على كاشير السوبر ماركت

(للبيع)

(برنامج apex stores )المميز للمبيعات والمخزون من مؤسسة طيف الالماس مع دعم فني لمدة عام *مع قاعدة اصن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: صفوف انتظار متنوعة الاشكال

صفوف انتظار متنوعة الاشكال

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظام وكفاءة العمل، والحد من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة

مكتب جسور المعانى للترجمة

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة الطبية، والقانوني.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: » عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

» عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

(للبيع)

لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات الاجهزة 1_جهاز كاشير.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
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