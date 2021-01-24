مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض ) :

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : *السن لا يزيد عن 30 سنه . *مؤهل عالى . * خبرة فى شركات المياه بمنطقه الرياض فقط لا تقل عن سنتين . * رخصه قياده سعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صورة شخصيه وصورة الرخصه السعوديه مع ذكر المسمى الوظيفى على الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3-شارع الموسيقار علي اسماعيل - بجوار مستشفي 6 اكتوبر- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081157
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القسم: 

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(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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