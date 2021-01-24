(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : *السن لا يزيد عن 30 سنه . *مؤهل عالى . * خبرة فى شركات المياه بمنطقه الرياض فقط لا تقل عن سنتين . * رخصه قياده سعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صورة شخصيه وصورة الرخصه السعوديه مع ذكر المسمى الوظيفى على الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3-شارع الموسيقار علي اسماعيل - بجوار مستشفي 6 اكتوبر- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081144
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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