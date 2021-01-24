مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : *السن لا يزيد عن 30 سنه . *مؤهل عالى . * خبرة فى شركات المياه بمنطقه الرياض فقط لا تقل عن سنتين . * رخصه قياده سعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صورة شخصيه وصورة الرخصه السعوديه مع ذكر المسمى الوظيفى على الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى