مطلوب لكبرى شركات الموارد البشرية بالرياض

مطلوب لكبرى شركات الموارد البشريه بالسعوديه " الرياض " #مندوب_مبيعات ( #كبار_عملاء ) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمبيعات لا تقل عن 5 سنوات . خبرة سابقه بالسعوديه . key_account# #محاسب_عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالحسابات من 5 : 10 سنوات . خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى