مطلوب لكبرى شركات الموارد البشرية بالرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الموارد البشريه بالسعوديه " الرياض " #مندوب_مبيعات ( #كبار_عملاء ) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمبيعات لا تقل عن 5 سنوات . خبرة سابقه بالسعوديه . key_account# #محاسب_عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالحسابات من 5 : 10 سنوات . خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116978
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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