مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه والهايبر ماركت فى السعوديه ( الرياض – الد

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه والهايبر ماركت فى السعوديه ( الرياض – الدمام ) مشرف مبيعات كاشف فان بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمواد الغذائيه . خبرة سابقه بالسعوديه . مندوب كاش فان بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمواد الغذائيه . خبرة بالكاش فان . رخصه قياده . خبرة سابقه بالسعوديه . * مندوب هايبر بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمواد الغذائيه . خبرة بالمخازن . خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى ال