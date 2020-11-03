مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، الم

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، المنطقه الجنوبيه ) : أمين مستودع بالشروط الأتيه : السن من 35 : 45 . خبرة بالمواد الغذائيه . مؤهل عالى فقط . برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076541
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