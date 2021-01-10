مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( ابها – الرياض ) :

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( ابها – الرياض ) : مندوب مبيعات بالشرط الأتيه : لا يزيد السن عن 30 سنه . خبرة فى المواد الغذائيه سنه على الاقل . رخصه قياده . خبرة بسواقه سيارات الديانا ( الجامبو ) . لم يسبق السفر له للسعوديه . سيتم عمل المقابلات الشخصيه اون لاين غدا برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس لمعرفه كيفيه عمل الانترفيو 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080066
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مطلوب للسفر فورا مسوقين عقارى خبر فى المجال لا تقل عن سنتين للعمل فى شركة ع

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مطلوب للسفر فورا مسوقين عقارى خبر فى المجال لا تقل عن سنتين للعمل فى شركة عقارات فى الرياض شرط لم يس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

14/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مندوب مبيعات ب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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12/12/2020
صورة الاعلان: ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة - في الجيزة مصر

ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة ماكينة سلوفان ساخن تشتغل وش وظهر فى .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

12/12/2020
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