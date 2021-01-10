مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( ابها – الرياض ) : مندوب مبيعات بالشرط الأتيه : لا يزيد السن عن 30 سنه . خبرة فى المواد الغذائيه سنه على الاقل . رخصه قياده . خبرة بسواقه سيارات الديانا ( الجامبو ) . لم يسبق السفر له للسعوديه . سيتم عمل المقابلات الشخصيه اون لاين غدا برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس لمعرفه كيفيه عمل الانترفيو 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى