(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( ابها – الرياض ) : مندوب مبيعات بالشرط الأتيه : لا يزيد السن عن 30 سنه . خبرة فى المواد الغذائيه سنه على الاقل . رخصه قياده . خبرة بسواقه سيارات الديانا ( الجامبو ) . لم يسبق السفر له للسعوديه . سيتم عمل المقابلات الشخصيه اون لاين غدا برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس لمعرفه كيفيه عمل الانترفيو 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080066
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