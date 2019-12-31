(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المنتجات الخرسانية مطلوب حدادين ولحامين لشركة خرسانة جاهزة بمدينة نصر والمصنع بالعبور للعمل بمرتب من3500 ل 5000 جنية ومشرف مصنع للعمل برواتب من 2500 الى 5000 جنية العمل 8 ساعات ويوجد تأمين صحي وإجتماعي للاستفسار : 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047232
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2,000 ريال
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3,000 ريال
200,000 ريال
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3,000 ريال
2,500 ريال
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