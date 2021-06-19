مطلوب لكبرى شركات المقاولات ومصانع الخرسانه بالسعوديه ( جده ) : سائق خلاطه خرسانه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . رخصه قياده اولى مصريه رخصه قياده سعوديه نقل ثقيل . خبرة بسيارات الخلاطه . توفر الشركه راتب اساسى + ردود + السكن والاقامه والتأمين الطبى والمواصلات برجاء التواصل واتس 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف