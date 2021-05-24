مطلوب لكبرى شركات المقاولات والتشطيبات داخل مصر ( العمل داخل مصر ) : مشرف كهرباء ( فورمان ) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بألاشراف على الكهرباء , خبرة بمجال كهرباء المنازل والعقارات ( السلسيون ) . خبرة بتأسيس الكهرباء داخل المنازل . سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الثلاثاء فبرجاء التواصل واتس لمعرفه الموعد والتفاصيل 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج - الدقى