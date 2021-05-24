مطلوب لكبرى شركات المقاولات والتشطيبات داخل مصر ( العمل داخل مصر ) :

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المقاولات والتشطيبات داخل مصر ( العمل داخل مصر ) : مشرف كهرباء ( فورمان ) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بألاشراف على الكهرباء , خبرة بمجال كهرباء المنازل والعقارات ( السلسيون ) . خبرة بتأسيس الكهرباء داخل المنازل . سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الثلاثاء فبرجاء التواصل واتس لمعرفه الموعد والتفاصيل 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج - الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجادة للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096920
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