(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المقاولات والتشطيبات داخل مصر ( العمل داخل مصر ) : مشرف كهرباء ( فورمان ) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بألاشراف على الكهرباء , خبرة بمجال كهرباء المنازل والعقارات ( السلسيون ) . خبرة بتأسيس الكهرباء داخل المنازل . سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الثلاثاء فبرجاء التواصل واتس لمعرفه الموعد والتفاصيل 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج - الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096920
3,000 ريال
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3,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال