(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مساح طرق بالشروط الأتيه : خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الطرق . السن لا يزيد عن 35 سنه . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080390
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