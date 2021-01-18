مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مساح طرق بالشروط الأتيه : خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الطرق . السن لا يزيد عن 35 سنه . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج