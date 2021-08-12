(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( : مهندس كهرباء مصاعد بالشروط الأتيه : بكالريوس هندسه كهرباء . خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مجال المصاعد . السن لا يزيد عن 35 سنه . فنى كهرباء مصاعد بالشروط الأتيه : خبرة بالمصاعد لا تقل عن سنتين حبرة بتجميع اللوحات . حاصل على دبلوم صنايع – معهد فنى صناعى . السن لا يزيد عن 35 سنه . فنى ميكانيكا مصاعد بالشروط الأتيه : خبرة بالمصاعد لا تقل عن سنتين خبرة بنظام الجيرلس . حاصل على دبلوم صنايع – معهد فنى صناعى . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقي
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103523
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3,600 ريال