مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( : مهندس كهرباء مصاعد بالشروط الأتيه : بكالريوس هندسه كهرباء . خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مجال المصاعد . السن لا يزيد عن 35 سنه . فنى كهرباء مصاعد بالشروط الأتيه : خبرة بالمصاعد لا تقل عن سنتين حبرة بتجميع اللوحات . حاصل على دبلوم صنايع – معهد فنى صناعى . السن لا يزيد عن 35 سنه . فنى ميكانيكا مصاعد بالشروط الأتيه : خبرة بالمصاعد لا تقل عن سنتين خبرة بنظام الجيرلس . حاصل على دبلوم صنايع – معهد فنى صناعى . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة