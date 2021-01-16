مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( ابها – جيزان – مكه – المدينه – نجران .) مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 30 سنه . يفضل خبرة بمجال المصاعد . رخصه قياده . لبق فى الكلام جيد ف التعامل مع العملاء . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى