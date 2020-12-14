(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد السن عن 30 سنه . *خبرة بشركات ارامكس أو سوق دوت كوم او جوميا *توفر الشركه راتب أساسى + نسبه عموله + توفر الشركه سكن واقامه وتأمين طبى وسيارة مؤمنه بالبنزين . برجاء سرعه أرسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076543
500 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
100 يورو
اتصل
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 ريال
1,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل