مطلوب لكبرى شركات الكهرباء فى السعوديه ( جده ) : فنى كهرباء كنترول خبرة لا تقل عن 5 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى