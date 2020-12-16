(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم يسبق له السفر . السن 20 : 30 سنه . أعزب لديه رخصه قياده . السن 20 : 30 سنه أعزب WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3-شارع الموسيقار علي اسماعيل - بجوار مستشفي 6 اكتوبر- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082278
3,500 جنيه
3,500 جنيه
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اتصل
اتصل
3,500 جنيه
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