مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم يسبق له السفر . السن 20 : 30 سنه . أعزب لديه رخصه قياده . السن 20 : 30 سنه أعزب WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3-شارع الموسيقار علي اسماعيل - بجوار مستشفي 6 اكتوبر- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082278
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