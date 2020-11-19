مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان التالى : 3 شارع الموسيقار على إسماعيل بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 برجاء الحضور بالسيرة الذاتيه وارتداء الكمامه . م طلوب لكبرى شركات المياه فى السعوديه ( المنطقه الشرقيه ): مندوب مبيعات او سائق بالشروط الأتيه : * السن لا يزيد عن 35 سنه . * خبرة عامه فى مجال المبيعات لا تقل عن سنتين . * رخصه قياده رخصه أولى - ثانيه - ثالثه - خاصه ولكن بشرط معرفه قياده سيارات الديانا . * بفضل خبرة سابقه فى