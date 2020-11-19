مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه : حاصلى على بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعم الفنى لبرامج الكمبيوتر . معرفه جيده ببرامج البرمجه MSACCESS – MSSQL السن من 20 : 30 سنه أعزب WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073119
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : مبرمج بلغه الفيجوال بيسك بالشروط الأتيه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
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صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه : حاصلى على بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعم الف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مبرمج بلغه الفيجوال بيسك بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس علوم كمبيوتر . خبرة بلغه الفيجوال بيس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل على دبلوم فى مجال الكمبيوتر . خبرة لا تقل عن سنتين فى بيع أجهزة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه : حاصلى على بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعم ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات البرمجه فى الامارات : مصممه جيرافيك . مبرمجه تطبيقات وكمبيوتر . بالشروط الاتيه : .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مبرمج بلغه الفيجوال بيسك بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس علوم كمبيوتر . خبرة بلغه الفيجوال بيسك .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مدخلين بيانات - في الجيزة مصر

مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
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