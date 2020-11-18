مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)
|*مبرمج بلغه الفيجوال بيسك بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس علوم كمبيوتر . خبرة بلغه الفيجوال بيسك 6 لا تقل عن 5 سنوات . معرفه جيده بقاعده البيانات SQL – server لم يسبق له السفر للسعوديه السن 20 : 30 سنه أعزب WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072974
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2,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
30 ريال