مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

*مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم يسبق له السفر . السن 20 : 30 سنه . أعزب لديه رخصه قياده . WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى