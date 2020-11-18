مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

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تفاصيل الإعلان
*مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم يسبق له السفر . السن 20 : 30 سنه . أعزب لديه رخصه قياده . WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2072972
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صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم ي.
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اتصل

18/11/2020
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مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

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*مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم .
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17/11/2020
صورة الاعلان: موظفين كول سنتر والسوشيال ميديا - في الجيزة مصر

موظفين كول سنتر والسوشيال ميديا

(فرصة عمل)

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مطلووووب فوراااا شباب وبنات للعمل كول سنتر وسوشيال ميديا وامكانيه العمل من المنزل او من مقر الشركه .
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14/11/2020
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مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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*مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم .
العنوان:

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القسم: 

اتصل

4/11/2020
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