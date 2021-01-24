مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت :

(فرصة عمل)
|*محاسب ضرائب بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه كا حد أقصى . سبق العمل له بمصلحه الضرائب . سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الثلاثاء . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3-شارع الموسيقار علي اسماعيل - بجوار مستشفي 6 اكتوبر- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081143
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
12,211 ريال
500 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل