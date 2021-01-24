مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت :

*محاسب ضرائب بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه كا حد أقصى . سبق العمل له بمصلحه الضرائب . سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الثلاثاء . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى