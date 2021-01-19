مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت : *مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه حد قصى . حاصل على ماجيستير . يفضل خبرة بشركات السيارات او شركات كبرى . خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مدير مالى فعلى . Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى