(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت : *مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه حد قصى . حاصل على ماجيستير . يفضل خبرة بشركات السيارات او شركات كبرى . خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مدير مالى فعلى . Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080830
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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700 ريال
3,000 ريال