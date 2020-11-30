مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت : *مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه حد قصى . حاصل على ماجيستير . يفضل خبرة بشركات السيارات او شركات كبرى . خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مدير مالى فعلى . *محاسب ضرائب بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه كا حد أقصى . خبرة بمصلحه الضرائب . سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال اسبوع . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى