مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت :

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت : *مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه حد قصى . حاصل على ماجيستير . يفضل خبرة بشركات السيارات او شركات كبرى . خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مدير مالى فعلى . *محاسب ضرائب بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه كا حد أقصى . خبرة بمصلحه الضرائب . سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال اسبوع . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اصول للسيارات
التليفون: 01010766992

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العنوان: - الكويت
مدينة الكويت -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/1/2021
رقم الإعلان: 2079170
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: العربى النوبى لخدمات الضيافه رجالة ونساء استعداد تام لاقامه جميع المناسبات

العربى النوبى لخدمات الضيافه رجالة ونساء استعداد تام لاقامه جميع المناسبات

(للبيع)

لخدمات الضيافه العربية الراقيه لكل المناسبات وتقديم خدمه الشاي والقهوه وتقديم جيمع انواع المشروبات ا.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: نقل عفش 90061233 فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

نقل عفش 90061233 فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

(فرص)

نقل عفش 90061233 وتركيب ايكيا بالكرتون - ات هوم - سنتر بوينت - محلى نجاره كويتى -غرف الغانم -على عبد.

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: بيت للبيع بالظهر

بيت للبيع بالظهر

(للبيع)

✨للبيع بيت فى الظهر شارع واحد سكن المالك نظيف جدا السعر ٢٠٠الف للتواصل ام .
العنوان:

الأحمدي - الكويت
القسم: 

200 دينار

14/11/2020
صورة الاعلان: مدرس احياء متميز وماهر لطلاب وطالبات المرحله الثانويه

مدرس احياء متميز وماهر لطلاب وطالبات المرحله الثانويه

(طلب عمل)

* استاذ تربوي متخصص في تدريس منهج الاحياء * **خبره طويله وكفاءه عاليه بمنهج الاحياء * **شرح وافي وتب.

12 دينار

10/11/2020
صورة الاعلان: نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

(فرص)

نقل عفش 65662004 تركيب ايكيا وميداس سنتر بوينت ابيات هوم سنتر وكل ما هو جديد في الأثاث عمال متخصصين .
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا في مبارك الكبير

للبيع فيلا في مبارك الكبير

(للبيع)

للبيع فيلا في مبارك الكبير راس ثلاث شوارع ثلاث ادوار ونصف وسرداب مصعدبالحوش البيت درج واحد مكيف وحد.
القسم: 

اتصل

3/11/2020
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صورة الاعلان: للبيع بالسلام دورين ونص

للبيع بالسلام دورين ونص

(للبيع)

للبيع بالسلام دورين ونص زاويه ارتداد 11م عرض البيت 20م وطول البيت 20م علي السوم أم مازن 90937783 9.
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: للبيع بيت حكومي بالعدان

للبيع بيت حكومي بالعدان

(للبيع)

للبيع بيت حكومي بالعدان بطن وظهر قريب من الخدمات بالخلف المنزل مساحه مبني مجهز في دوانيه 90937783 98.
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: Math Tutor

Math Tutor

(فرصة عمل)

Math tutor for American, bilingual and British schools . precalculas . from grade 6 to g.
العنوان:

حولي - الكويت

15 دينار

1/11/2020
صورة الاعلان: للبيع بالوفرة

للبيع بالوفرة

(للبيع)

للبيع قسيمه فى الوفرة مساحه 600 متر موقع زاويه دورين ناقص تشطيبات البيع على وضعه -للبيع الوفره 600مت.
العنوان:

الأحمدي - الكويت
القسم: 

اتصل

30/10/2020
صورة الاعلان: للبيع بيت فى العقيله شارع واحد

للبيع بيت فى العقيله شارع واحد

(للبيع)

للبيع بيت فى العقيله شارع واحد دورين ونصف و ملحق ارضى و يوجد حوش و ممرين حول البيت مساحه البيت 444 م.
القسم: 

520 دينار

28/10/2020
صورة الاعلان: لدينا طلب 2004 للبدل مع قسيمه

لدينا طلب 2004 للبدل مع قسيمه

(للبيع)

لدينا طلب 2004 للبدل مع قسيمه على الاسود فى صباح الاحمد و دفع الفرق لكم يرجي التواصل واتساب ام مازن.
القسم: 

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: لدينا زاويه فى المطلاع للبدل

لدينا زاويه فى المطلاع للبدل

(للبدل)

لدينا زاويه فى المطلاع للبدل مع قسيمه فى صباح الاحمد و دفع الفرق لكم يرجي التواصل واتساب ام مازن 90.
القسم: 

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: لدينا سد فى المطلاع للبدل

لدينا سد فى المطلاع للبدل

(للبدل)

لدينا سد فى المطلاع للبدل مع موقع فى المطلاع و دفع الفرق لكم يرجي التواصل واتساب ام مازن 90937783 9.
القسم: 

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: لدينا بيت فى ام الهيمان للبدل

لدينا بيت فى ام الهيمان للبدل

(للبدل)

لدينا بيت فى ام الهيمان للبدل مع بيت او قسيمه في صباح الاحمد و دفع الفرق لكم يرجي التواصل واتساب ام.
العنوان:

الأحمدي - الكويت
القسم: 

اتصل

27/10/2020
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