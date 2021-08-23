مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( الرياض ) : محاسبين بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنتين يرجي ارسال السيره الذاتيه علي الواتس اب لتحديد الموعد الواتس 01050121428