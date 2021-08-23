(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( الرياض ) : محاسبين بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنتين يرجي ارسال السيره الذاتيه علي الواتس اب لتحديد الموعد الواتس 01050121428
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقي
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103530
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