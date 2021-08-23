مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( الرياض ) : محاسبين بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنتين يرجي ارسال السيره الذاتيه علي الواتس اب لتحديد الموعد الواتس 01050121428
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجادة للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقي
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103530
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب محاسب تكاليف لكبري شركات الملابس بمدينة جدة – السعودية - في الرياض السعودية

مطلوب محاسب تكاليف لكبري شركات الملابس بمدينة جدة – السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

لكبري شركات الملابس بمدينة جدة محاسب تكاليف الشروط -خبره من 3 الي 5 سنوات بالشركات الصناعيه -خبره ف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب #كاشير و#أمين_مستودع خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب #كاشير و#أمين_مستودع خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات فى.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب #محاسب_عام لكبرى الشركات التجارية بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب #محاسب_عام لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب #محاسب_عام و#أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب #محاسب_عام و#أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/7/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager