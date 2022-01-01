مطلوب لكبرى شركات الدعاية و الاعلان للرياض

(فرصة عمل)
|سيتم عمل المقابله الشخصيه مع الشركه السعوديه مباشرة يوم الاثنين الموافق 3-1-2022 – الساعه 10 صباحا بمقر شركه اجاده للتوظيف – برجاء التواصل واتس اولا وارسال السيرة الذاتيه : #مندوب_مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى . خبرة بمبيعات #الدعايا_والاعلان لا تقل عن سنتين .شرط اساسى رخصه قياده توفر الشركه راتب اساسى 3000 الى 5000 ريال حسب الخبرة + توفر السكن والاقامه والتأمين والمواصلات ونسبه عمولات برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس 01010766992 مجموعه اجاده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117489
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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