مطلوب لكبرى شركات الدعاية و الاعلان للرياض

سيتم عمل المقابله الشخصيه مع الشركه السعوديه مباشرة يوم الاثنين الموافق 3-1-2022 – الساعه 10 صباحا بمقر شركه اجاده للتوظيف – برجاء التواصل واتس اولا وارسال السيرة الذاتيه : #مندوب_مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى . خبرة بمبيعات #الدعايا_والاعلان لا تقل عن سنتين .شرط اساسى رخصه قياده توفر الشركه راتب اساسى 3000 الى 5000 ريال حسب الخبرة + توفر السكن والاقامه والتأمين والمواصلات ونسبه عمولات برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس 01010766992 مجموعه اجاده