مطلوب لكبرى شركات الدعايا والاعلان بالسعوديه ( مكه ) : مصمم جرافيك بالشروط الأتيه : *مؤهل فنون جميله أو فنون تطبيقيه . *خبرة برامج التصميم . *لايزيد السن عن 35 سنه . 3D- illustrator- Photoshop برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على رقم الواتس مع ذكر المسمى الوظيفى 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى