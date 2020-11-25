(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الدعايا والاعلان بالسعوديه ( مكه ) : مصمم جرافيك بالشروط الأتيه : *مؤهل فنون جميله أو فنون تطبيقيه . *خبرة برامج التصميم . *لايزيد السن عن 35 سنه . 3D- illustrator- Photoshop برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على رقم الواتس مع ذكر المسمى الوظيفى 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076542
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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