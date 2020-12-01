مطلوب لكبرى شركات الأدوات الصحيه فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات خبرة بالأدوات الصحيه لا تقل عن سنتين . رخصه قياده . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى