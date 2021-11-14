مطلوب لكبرى المكاتب الهندسه السعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)
|مهندس مساحه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن ٣٥ سنه . بكالريوس هندسه مساحه . خبرة بالتصميم والمكاتب الهندسيه لا تقل عن ٥ سنوات . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . خبرة ببرامج الأوتوكاد . خبرة ببرامج المساحه توتال ستيشن . مساح بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن ٣٥ سنه . بكالريوس اداب جغرافيا أو معهد مساحه . خبرة بالأنشاءات لا تقل عن ٥ سنوات . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . خبرة ببرامج المساحه توتال ستيشن . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه على الأيميل Tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج _ الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111150
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11 ريال
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30 ريال
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