مطلوب لكبرى المكاتب الهندسه السعوديه ( الرياض )

مهندس مساحه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن ٣٥ سنه . بكالريوس هندسه مساحه . خبرة بالتصميم والمكاتب الهندسيه لا تقل عن ٥ سنوات . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . خبرة ببرامج الأوتوكاد . خبرة ببرامج المساحه توتال ستيشن . مساح بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن ٣٥ سنه . بكالريوس اداب جغرافيا أو معهد مساحه . خبرة بالأنشاءات لا تقل عن ٥ سنوات . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . خبرة ببرامج المساحه توتال ستيشن . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه على الأيميل Tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج _ الدقى