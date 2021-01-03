مطلوب لكبرى المطاعم فى الرياض

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بكبري المطاعم بالسعوديه - بمدينه الرياض :. مطلوب فوراً:- ::{{● شيف شاورما / خبار / بروست ●}}:: ::{{● شيف مقبلات/ مشرف مطعم / مدير فرع /مساعد مدير / مدير دليفرى ●}}:: ::{{● مجهز طلبات / مراجع ومدقق / كاشير / خدمه صاله / سائق سيارة / سائق دباب●}}:: ::{{● موارد بشريه / مشتريات / مسئؤل تسويق / سكرتير / مهندس ديكور ●}}:: الشروط// - خبرة كل تخصص لا تقل عن 5 سنوات واجادة اللغة الانجليزيه - حسن المظهر الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشرك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|GIZA- حى الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078732
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2,500 ريال
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3,000 جنيه
3,500 جنيه
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2,000 ريال
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3,000 جنيه
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