مطلوب لكبرى المطاعم فى الرياض

تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بكبري المطاعم بالسعوديه - بمدينه الرياض :. مطلوب فوراً:- ::{{● شيف شاورما / خبار / بروست ●}}:: ::{{● شيف مقبلات/ مشرف مطعم / مدير فرع /مساعد مدير / مدير دليفرى ●}}:: ::{{● مجهز طلبات / مراجع ومدقق / كاشير / خدمه صاله / سائق سيارة / سائق دباب●}}:: ::{{● موارد بشريه / مشتريات / مسئؤل تسويق / سكرتير / مهندس ديكور ●}}:: الشروط// - خبرة كل تخصص لا تقل عن 5 سنوات واجادة اللغة الانجليزيه - حسن المظهر الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشرك