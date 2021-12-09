(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم بالكويت : شيف سخن وبارد بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة سنتين . مقدم طعام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه فقط على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل hr@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116739
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111 ريال
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30 ريال
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