مطلوب لكبرى المطاعم بالكويت : شيف سخن وبارد بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة سنتين . مقدم طعام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه فقط على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل hr@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى