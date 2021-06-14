(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : شيف شاورما . مساعد معلم شاورما . شيف برجر . شيف باستا ومعجنات . خباز . مساعد خباز . مقدم طعام . السن لا يزيد عن 35 سنه لجميع الوظائف . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01068885929 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097208
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