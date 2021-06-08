(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : شيف شاورما . مساعد معلم شاورما . شيف برجر . شيف باستا ومعجنات . خباز . مساعد خباز . مقدم طعام . السن لا يزيد عن 35 سنه لجميع الوظائف . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097075
4,000 جنيه
40,000 درهم
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4,000 جنيه