مطلوب لكبرى المصانع للمنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل فى جدة التخصصات ال

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المصانع للمنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل فى جدة التخصصات الاتية فني مكاين بلاستيك نفخ كهربائي ومكانيكي صناعي الشرط الخبرة فى المجال برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045559
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(فرصة عمل)

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العنوان:

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30/10/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا فورمان تبريد وتكييف وفنيين تبريد وتكييف للسعوديه - في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

26/10/2019
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