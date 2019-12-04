مطلوب لكبرى المصانع للمنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل فى جدة التخصصات ال

(فرص)
|مطلوب لكبرى المصانع للمنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل فى جدة التخصصات الاتية فني مكاين بلاستيك نفخ كهربائي ومكانيكي صناعي الشرط الخبرة فى المجال برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045559
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