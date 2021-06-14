(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المصانع الأدوات الصحيه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن 40 سنه . خبرة بمبيعات الأدوات الصحيه ( البانيوهات – الجاكوزى – السيراميك والبورسلين .) عامل فيبر جلاس بالشروط الأتيه : خبرة بمصنع الأمين بمصر . السن حتى 35 سنه . خبرة بمكائن الرش للفايبر جلاس – الرزن . خبرة بمصانع الأدوات الصحيه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097093
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