إعلان هام .مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة خميس مشيط استشارى اوعية دموية دكتوراه في الاوعية الدموية او تصنيف سعودى في الاوعية الدموية خبرة لا تقل عن خمس سنوت بعد الدكتوراه برجاء إرسال السيرة الذاتية والشهادات العلمية وتصنيف الهيئة السعودى بملف واحد PDF على الايميل الاتى : Alakhalco599@yahoo.com للتواصل والاستفسار : واتساب01066717777 01280555515 هاتفيا