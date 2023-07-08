مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة خميس مشيط استشارى اوعية دموية

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Ad Information
إعلان هام .مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة خميس مشيط استشارى اوعية دموية دكتوراه في الاوعية الدموية او تصنيف سعودى في الاوعية الدموية خبرة لا تقل عن خمس سنوت بعد الدكتوراه برجاء إرسال السيرة الذاتية والشهادات العلمية وتصنيف الهيئة السعودى بملف واحد PDF على الايميل الاتى : Alakhalco599@yahoo.com للتواصل والاستفسار : واتساب01066717777 01280555515 هاتفيا
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة الهيلا محمد الاكحل
Telephone: 01066717777

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 58ش سوريا المهندسين- الجيزة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: 2 Riyal
Posting Date: 27/7/2023
Ad Number: 2239615
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اخصائية نساء وتوليد

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- in Giza Egypt

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Location:

Giza - Egypt

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8/7/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

#للراغبين في السفر إلى السعودية 🇸🇦✈️ تأشيرات طبيه حره للتنازل للسعودية .
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Giza - Egypt

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4/7/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

#للراغبين في السفر إلى السعودية 🇸🇦✈️ تأشيرات طبيه حره للتنازل للسعودية .
Location:

Giza - Egypt

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4/7/2023
Ad Photo: طبيب عام - in Giza Egypt

طبيب عام

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

عاجل!! مجمع طبي بمكّة بالمملكة العربية السعودية يطلب طبيب عام. الشروط: • خبرة من 5 : 10 سنوات. • الس.
Location:

Giza - Egypt

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2/7/2023
Ad Photo: تاشيرات حره اطباء للسعودية - in Giza Egypt

تاشيرات حره اطباء للسعودية

(For Sale)

- in Giza Egypt

أسعـارنـا مميـزة جـدًاا🤩🤩 °° الدفـع بالكامل بعـد إصدار التأشيـرة ع الجواز😁&#.
Location:

Giza - Egypt

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24/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

#تأشيرات طبيه للتنازل للسعودية تاشيرات جاهزه ومتفوضه وباسعار ممتتازه بدون عمل #طبيب_اسنان_عام #طبيب_.
Location:

Giza - Egypt

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21/6/2023
Ad Photo: مطلوب إستشارين عصبية ونفسية - in Giza Egypt

مطلوب إستشارين عصبية ونفسية

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

إعلان هام . مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة الطائف إستشارين عصبية ونفسية •حاصل على دكتوراه فى الط.
Location:

Giza - Egypt

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18/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

عروووض علي التاشيرات 👌تاشيرات حرة للسعودية ⭐ بدون عمل ✈️✈️ .
Location:

Giza - Egypt

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18/6/2023
Ad Photo: تاشيرات للتنازل للسعودية بدون عمل - in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية بدون عمل

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

📢 توفير تأشيرات بدون عمل للسعودية ✈️😁🤝 📢 تأشيرات للسيدا.
Location:

Giza - Egypt

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15/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعودية - in Giza Egypt

تاشيرات حره السعودية

(For Sale)

- in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية بغرض نقل الكفاله بدون عمل لكن تقدر تشتغل بيها في اى مكان فى السعودية (ط.
Location:

Giza - Egypt

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15/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره اطباء للسعودية - in Giza Egypt

تاشيرات حره اطباء للسعودية

(For Sale)

- in Giza Egypt

#تأشيرات طبيه للتنازل للسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تاشيرات جاهزه .
Location:

Giza - Egypt

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6/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره اطباء للسعودية - in Giza Egypt

تاشيرات حره اطباء للسعودية

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

#عايز_تسافر⁉️ بتدور علي شركه مضمونه تتعامل معاها ومقلق🧐 طب عايز مصداقيه و انجاز.
Location:

Giza - Egypt

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4/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية ✈✈ بغرض نقل الكفاله ⭐ بدون عمل لكن تقدر تشتغل بيها في ا.
Location:

Giza - Egypt

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3/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية ✈✈ بغرض نقل الكفاله ⭐ بدون عمل لكن تقدر تشتغل بيها في ا.
Location:

Giza - Egypt

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3/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره اطباء للسعودية - in Giza Egypt

تاشيرات حره اطباء للسعودية

(For Sale)

- in Giza Egypt

تأشيرات قابلة للتنازل *مكتبنا مرخص وتقدر تتوصل معانا من جميع المحافظات* *السفر للسعودية فقط وعندنا م.
Location:

Giza - Egypt

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30/5/2023
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