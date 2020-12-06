(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المراكز الصحيه بسلطنه عمان ( مسقط ) : أخصائى أو أخصائيه تغذيه بالشروط الأتيه : * لا يزيد السن عن 40 سنه . * خبرة بانظمه التغذيه المختلفه والدايت بجميع انواعه . مسؤله تسويق ( telesales ) بالشروط الأتيه : * لا يزيد السن عن 35 سنه . * خبرة بالتسويق لا تقل عن سنتين . * بنات فقط . برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه word مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج ، الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سما لتنميه الاعمال
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|- مسقط
مسقط - عمان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078752
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