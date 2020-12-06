مطلوب لكبرى المراكز الصحيه بسلطنه عمان ( مسقط ) : أخصائى أو أخصائيه تغذيه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المراكز الصحيه بسلطنه عمان ( مسقط ) : أخصائى أو أخصائيه تغذيه بالشروط الأتيه : * لا يزيد السن عن 40 سنه . * خبرة بانظمه التغذيه المختلفه والدايت بجميع انواعه . مسؤله تسويق ( telesales ) بالشروط الأتيه : * لا يزيد السن عن 35 سنه . * خبرة بالتسويق لا تقل عن سنتين . * بنات فقط . برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه word مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج ، الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سما لتنميه الاعمال
التليفون: 01010766992

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العنوان: - مسقط
مسقط -

عمان
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2021
رقم الإعلان: 2078752
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صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطري لعياده بيطريه فى سلطنه عمان : - في مسقط عمان

مطلوب طبيب بيطري لعياده بيطريه فى سلطنه عمان :

(فرصة عمل)

- في مسقط عمان

مطلوب لعياده بيطريه فى سلطنه عمان : طبيب بيطرى خبرة فى علاج القطط لا تقل عن 5 سنوات . برجاء سرعه إر.
العنوان:

مسقط - عمان

اتصل

6/12/2020
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