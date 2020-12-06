مطلوب لكبرى المراكز الصحيه بسلطنه عمان ( مسقط ) : أخصائى أو أخصائيه تغذيه بالشروط الأتيه : * لا يزيد السن عن 40 سنه . * خبرة بانظمه التغذيه المختلفه والدايت بجميع انواعه . مسؤله تسويق ( telesales ) بالشروط الأتيه : * لا يزيد السن عن 35 سنه . * خبرة بالتسويق لا تقل عن سنتين . * بنات فقط . برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه word مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج ، الدقى