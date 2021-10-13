مطلوب لكبرى المجمعات الطبية بمدينة ابها بالسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بالسعودية : ١- #محاسب •خبرة لاتقل عن ٥ سنوات في الحسابات العامة •يفضل يكون خبرة بمجال المقاولات او المستشفيات •السن لايزيد عن ٣٠ سنة ٢- #رئيس_حسابات •خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات في الحسابات العامة والحسابات الختامية واعداد الميزانية •يفضل من له خبرة بالمجال الطبي •السن لايزيد عن ٤٥ سنة ولا يقل عن ٣٥ سنة يرجى ارسال c.v كاملة على omar_jobs@yahoo.com