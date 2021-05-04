مطلوب لكبرى الفنادق بالمملكه العربيه السعوديه -مديرين مكاتب اماميه -خبره لا تقل عن 3 سنوات -يفضل لايزيد السن عن ٤٥ سنه - المقابلات الاسبوع القادم بمقر المكتب في القاهره برجاء إرسال السيرة الذاتية و الشهادات علي الإيميل التالي: True.cv2020@gmail.com او الاتصال على: 00201123667714 00201110999023