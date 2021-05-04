(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الفنادق بالمملكه العربيه السعوديه -مديرين مكاتب اماميه -خبره لا تقل عن 3 سنوات -يفضل لايزيد السن عن ٤٥ سنه - المقابلات الاسبوع القادم بمقر المكتب في القاهره برجاء إرسال السيرة الذاتية و الشهادات علي الإيميل التالي: True.cv2020@gmail.com او الاتصال على: 00201123667714 00201110999023
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|truejob
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094774
5,000 ريال
4,000 جنيه
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1 ريال
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