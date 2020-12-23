(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) : برجاء قراءة الشروط والالتزام بها جيدا : *محاسب فرع – محاسب عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . *محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه :: السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . * مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه . خبرة بالفنادق فقط . خبرة لا تقل عن 10 سنوات مدير مالى . *امين مستودع بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077372
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