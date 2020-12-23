مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) : برجاء قراءة الشروط والالتزام بها جيدا : *محاسب فرع – محاسب عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . *محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه :: السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . * مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه . خبرة بالفنادق فقط . خبرة لا تقل عن 10 سنوات مدير مالى . *امين مستودع بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سن