مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) :

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) : برجاء قراءة الشروط والالتزام بها جيدا : *محاسب فرع – محاسب عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . *محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه :: السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . * مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه . خبرة بالفنادق فقط . خبرة لا تقل عن 10 سنوات مدير مالى . *امين مستودع بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01010766992

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العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/12/2020
رقم الإعلان: 2077372
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العنوان:

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