مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) :

*محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه :: السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . * مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه . خبرة بالفنادق فقط . خبرة لا تقل عن 10 سنوات مدير مالى . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى