مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) :

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
*محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه :: السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . * مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه . خبرة بالفنادق فقط . خبرة لا تقل عن 10 سنوات مدير مالى . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المهيدب
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المدينه المنوره
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2020
رقم الإعلان: 2077273
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدرب قدرات لفظي و لغة عربية جميع مراحل

مدرب قدرات لفظي و لغة عربية جميع مراحل

(طلب عمل)

معلم قدرات لفظي و لغة عربية جميع المراحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: معلم جبس

معلم جبس

(فرصة عمل)

ابحث عن معلم جبس للعمل في مؤسسه بمدينة تبوك جبسون بورد.
العنوان:

تبوك - السعودية

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: بوابات انذار وتاغات لمنع السرقه

بوابات انذار وتاغات لمنع السرقه

(للبيع)

بوابات انذار المتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع السرقة داخل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/12/2020
صورة الاعلان: طابعات الفواتير الحرارية

طابعات الفواتير الحرارية

(للبيع)

طابعة الفواتير الحرارية لطباعة الفواتيروالصور بطريقة سهلة وسريعة صورة واضحة تتميز بالسرعة والجودة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن برنامج كابتن يخت لقيادة اليخوت

الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن برنامج كابتن يخت لقيادة اليخوت

(للبيع)

؟؟ غير مستقبلك الأن في 6 شهور لتصبح ربان أحد اليخوت الفاخرة برنامج كابتن يخت بيأهلك لتكون قبطان ي.
العنوان:

حائل - السعودية

5,000 ريال

22/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)

لزيادة الامان داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملابس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/12/2020
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صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

كاميرات الحماية الحرارية: كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات ص.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: كاميرا كشف أسفل السيارة

كاميرا كشف أسفل السيارة

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص أسفل السيارة هي الة تصوير ذكية تستخدم لإعطاء صورة دقيقه واضحة عن الهيكل السفلي للسيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: مصدات وشوكيات عمودية وهيدروليكية

مصدات وشوكيات عمودية وهيدروليكية

(للبيع)

موانع الاقتحام (عمودية ونصف دائرية) وحواجز شوكية تتميز موانع الاقتحام (عمودية ونصف دائرية) والحواجز .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب مندوب تحصيل وتوزيع لكبري شركات اللوجيستيك

مطلوب مندوب تحصيل وتوزيع لكبري شركات اللوجيستيك

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: شركه تعقيم في الرياض

شركه تعقيم في الرياض

(للبيع)

شركة عالم المثالية أفضل شركه تعقيم في الرياض اتصل وحجز عرض 50% لماذا تختار شركة عالم المثالية للتعقي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/12/2020
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

اكسس كنترول جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتعامل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: بوابات افراد

بوابات افراد

(للبيع)

لنقدم لكم بسعرمناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إمكانية الف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: لكبرى شركات الانظمه الامنيه فني كميرات

لكبرى شركات الانظمه الامنيه فني كميرات

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات كاميرات المراقبه فى السعوديه ( الدمام ) : *فنى تركيب كاميرات وسنترال وأجهزة أمنيه .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة

مكتب جسور المعانى للترجمة

(طلب عمل)

[FONT="Arial Black"][SIZE="4"][COLOR="Black"][B] [IMG]] مكتب جسور المعاني نح.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

20/12/2020
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