مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) :

(فرصة عمل)
|*محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه :: السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . * مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه . خبرة بالفنادق فقط . خبرة لا تقل عن 10 سنوات مدير مالى . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المهيدب
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|- المدينه المنوره
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077273
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1 ريال
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5,000 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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