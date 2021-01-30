مطلوب لكبرى الشركات التجاريه فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبرة فى مجال ادوات التجميل ( الشامبوهات ، الكريمات ، الصابون . ) رخصه قيادة . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف - الدقى